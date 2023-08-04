سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة يلوم النظام الكوري الشمالي في أزمة الغذاء

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ألقى سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" باللوم على نظام كوريا الشمالية في أزمة الغذاء المزمنة في البلاد.وخلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، قال "هوانغ" إنه يعتقد أن الخيارات الخاطئة للنظام أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء في الشمال.وقال السفير إن كوريا الشمالية أهدرت الموارد التي يمكن استخدامها لمعالجة أزمة الغذاء، حيث نفذت 12 عملية إطلاق صاروخية خلال العام والنصف الماضيين، بما في ذلك إطلاقها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.ثم أشار "هوانغ" إلى رفض بيونغ يانغ للمساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي بإغلاق حدودها، باستخدام جائحة كوفيد-19 كذريعة.وقال السفير إن حظر كوريا الشمالية للمعاملات الخاصة للمنتجات الغذائية، والذي تم تنفيذه في النصف الثاني من العام الماضي، أدى إلى تفاقم نقص الغذاء لدى معظم السكان.