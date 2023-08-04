المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق المستشار الخاص السابق في فضيحة التنمية

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أصدرت محكمة في سيول مذكرة توقيف للمستشار الخاص السابق "بارك يونغ سو" بتهم فساد تتعلق بفضيحة تطوير الأراضي في "ديه جانغ دونغ".وقررت محكمة منطقة سيول المركزية إصدار مذكرة التوقيف أمس الخميس، مشيرة إلى خطر إتلاف الأدلة، وذلك بعد بدء المداولات في الساعة 10:30 صباحا بعد حوالي 34 يوما من رفض المحكمة لطلب النيابة الأول.ويواجه "بارك" تهما بالرشوة وانتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع، منذ أن كان رئيسا لمجلس إدارة بنك "ووري".وفي إعادة طلبها لإصدار مذكرة التوقيف، أضافت النيابة تهمة انتهاك مكافحة الكسب غير المشروع بعد أن خلصت إلى أنه تلقى 1.1 مليار وون، أو حوالي 845 ألف دولار أمريكي، من شركة أصول متورطة في قلب الفضيحة بين سبتمبر 2019 وفبراير 2021 من خلال ابنته التي عملت في الشركة.ويُشتبه في أن المستشار الخاص السابق أخذ أيضا 800 مليون وون من مطورين من القطاع الخاص مقابل تقديم المساعدة لمشروع مجمعهم السكني في منطقة "ديه جانغ دونغ" في "سيونغنام"، جنوب سيول، في عام 2014.ويُتهم "بارك" والمحامي الآخر المتورط معه "يانغ جيه سيك" أيضا بتلقي وعود بأرباح ومباني بقيمة 20 مليار وون من شخصيات رئيسية في الفضيحة، وذلك بعد مساعدتهم على الفوز بمشروع التطوير في عام 2014.