ترحيل ابن مالك العبارة سيه وال إلى كوريا الجنوبية

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تم تسليم "يو هيوك كي"، الشخصية المركزية في فضيحة غرق العبارة سيول، من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بعد 9 سنوات من المأساة.ووصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية تحمل "يو"، والتي غادرت مطار "جون كينيدي" في نيويورك أمس الخميس، إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 7:20 صباحا. وتم نقل "يو" إلى مكتب النيابة العامة في "إنتشون" ليتم استجوابه بشأن حادثة غرق العبارة.ومن المرجح أن تطلب النيابة إصدار باحتجاز "يو" مشيرة إلى خطر فراره، حيث امتنع سابقا من العودة إلى كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة لمدة طويلة.يُذكر أن "يو" هو الابن الثاني للراحل "يو بيونغ إيون"، والذي سيطرت عائلته على شركة "تشونغ هيه جين" البحرية، وهي الشركة المشغلة للعبارة "سيه وال".ويعتقد المدعون بالنيابة أن الأسرة ساهمت في وقوع الكارثة باختلاس أموال كان من الممكن استخدامها لتدابير السلامة على العبارة، والتي غرقت في 16 أبريل 2014 وأسفر غرقها عن مقتل أكثر من 300 شخص.ويعتقد المدعون بالنيابة أيضا أن "يو" هو في الأساس وريث إمبراطورية والده الدينية والتجارية، وأنه اختلس 55.9 مليار وون، أو حوالي 43 مليون دولار أمريكي.وتم القبض على "يو" في نيويورك في يوليو 2020، وحاول الطعن في قرار تسليمه في المحكمة دون جدوى، حيث طلبت وزارة العدل في كوريا الجنوبية من وزارة العدل الأمريكية في مايو إعادته على وجه السرعة.