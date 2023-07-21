إصابة 14 شخصا في حادث دهس وطعن في سيونغنام

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أصيب 14 شخصا في عملية دهس وطعن في "سيونغنام" بمقاطعة "كيونغ كي" أمس الخميس، كما اعتقلت الشرطة المشتبه به.وقالت الشرطة إن المشتبه به، وهو رجل في العشرينات من عمره ولقبه "تشوي"، بدأ في طعن الناس في متجر "إيه كيه بلازا" الواقع بالقرب من محطة "سيو هيون" في "بوندانغ"، جنوب سيول، في حوالي الساعة 5:59 مساء، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص.وكان "تشوي" يرتدي قميصا أسود بغطاء للرأس وقبعة بيسبول ونظارات شمسية، واستخدم سكينا طوله 60 سنتيمترا تقريبا داخل المتجر المزدحم لاتصاله بمحطة مترو الأنفاق.وقبل بدء عملية الطعن، قاد "تشوي" سيارته على رصيف المشاة بالقرب من المبنى وقام بدهس المارة عمدا، حيث أصاب 5 منهم، من بينهم امرأة في الستينات من عمرها قيل إنها في حالة حرجة بعد نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة قلبية بسبب الحادث.واعتقلت الشرطة "تشوي" في حوالي الساعة 6:05 مساء، بعد حوالي 6 دقائق من تلقي بلاغات الطوارئ.ووفقا للشرطة، يبلغ "تشوي" 22 عاما ويعمل في خدمات التوصيل. وقالت الشرطة إنه ظهرت عليه علامات البارانويا أثناء استجوابه.وقد خرجت نتيجة اختباره سلبية للمخدرات والكحول، وجمعت الشرطة عينات من شعره لإرسالها إلى دائرة الطب الشرعي الوطنية لتحليلها بالكامل، كما ستطلب إصدار أمر لاحتجازه قبل محاكمته.