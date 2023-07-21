الحكومة تتخذ تدابير الإغاثة للمخيم الكشفي الدولي وسط ارتفاع درجات الحرارة

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وسط زيادة عدد المشاركين في المخيم الكشفي العالمي المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة، كشفت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم اليوم الجمعة عن تدابير الإغاثة الطارئة.وأصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعليماته اليوم أثناء إجازته الصيفية لاتخاذ تدابير طارئة لمواجهة أزمة زيادة عدد المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة في المخيم الكشفي الدولي.وأمر الرئيس "يون" الوزارات المعنية بتوفير إمدادات غير محدودة من الحافلات المكيفة كبيرة الحجم، والشاحنات المكيفة ليتم من خلالها توفير مياه الشرب الباردة للمشاركين في المخيم.كما أمرها بتحسين جودة وكمية الوجبات المقدمة للكشافة المشاركين، وبذل كل ما في وسعها لحل المشاكل التي يعاني منها المشاركون في المخيم.ومن جانبه، عقد حزب قوة الشعب الحاكم اجتماعا طارئا مع الحكومة، وطالبها بزيادة إمدادات الكهرباء للميخم، وتوفير المخيمات والحافلات المكيفة ليستريح فيها الكشافة المشاركون براحة تامة.وأكد زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "يون جيه أوك" على أهمية ألا تبقى المشاركة في المخيم كذكريات سيئة لدى المراهقين المشاركين الذين يهتمون اهتماما كبيرا بكوريا والثقافة الكورية.