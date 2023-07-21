سيول وواشنطن وطوكيو يعقدون أول اجتماع للأمن السيبراني

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الجمعة أول اجتماع رفيع المستوى للأمن السيبراني عبر الفيديو.وشارك في الاجتماع نائب رئيس مكتب الأمن القومي الكوري "إيم جونغ دوك"، ونائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة "آن نويبيرغر"، ونائب رئيس أمانة الأمن القومي الياباني "أوكانو ساتاكا".وتم في الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بسبل منع كوريا الشمالية من استخدام الأصول الفتراضية التي سرقتها بطريقة غير قانونية في تطوير أسلحة الدمار الشامل.كما بحث المشاركون تبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن بين الدول الثلاث من خلال إنشاء لجنة استشارية رفيعة المستوى، وسبلَ تعزيز التعاون المشترك في مواجهة أنشطة كوريا الشمالية السيبرانية الضارة، إلى جانب جعل الاجتماع الثلاثي كقناة حوار منتظمة للأمن السيبراني.