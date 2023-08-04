قادة كوريا وأمريكا واليابان يبحثون التعاون في الدفاع الصاروخي

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قال رئيس مكتب الأمن القومي الكوري "جو تيه يونغ" إنه سيتم في القمة الثلاثية بين قادة كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناقشة التعاون في الدفاع الصاروخي، بما في ذلك تبادل المعلومات حول التحذيرات الصاروخية من كوريا الشمالية.وأضاف "جو" في تصريح أدلى به للصحفيين قُبيل مغادرته مطار إنتشون الدولي اليوم الجمعة متوجها إلى جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور اجتماع حول صيغة السلام الأوكرانية، أن التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يتصاعد.وأكد أن القمة الكورية الأمريكية اليابانية المرتقبة في كامب ديفيد ستكون حدثا دبلوماسيا ذا أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الدول الثلاث قادرة على لعب دور رئيسي في تحقيق السلام المستدام، والنظام القائم على أساس القواعد، والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي يتزايد فيها عدم الاستقرار.وأعرب "جو" عن أمله في أن تكون القمة الثلاثية القادمة فرصة لتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ورفع مستوى التعاون الأمني بينها.وأضاف أنه سيتم في القمة بحث القضايا المتعلقة بزيادة التواصل بين قادة الدول الثلاث.