كيربي يؤكد أن روسيا تسعى لزيادة التعاون العسكري مع كوريا الشمالية

قال "جون كيربي" منسق التواصل الاستراتيجي لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي إن الولايات المتحدة لديها معلومات متعلقة بزيارة وزير الدفاع الروسي الأخيرة لكوريا الشمالية تشير إلى أن روسيا تسعى لزيادة التعاون العسكري مع كوريا الشمالية، خاصة من خلال بيع بيونغ يانغ ذخائر مدفعية إلى روسيا.وأضاف "كيربي" في مؤتمر صحفي هاتفي أمس الخميس أن زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية كانت تهدف إلى إقناع بيونغ يانغ لبيع دخائرها المدفعية لروسيا.وأردف أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية تواصل التفكير في تقدم دعم عسكري للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.وأكد "كيربي" أن تداول الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا يُعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستستمر في منع روسيا من تأمين الذخائر المدفعية من كوريا الشمالية أو دول أخرى.وقد زار وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" كوريا الشمالية خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من يوليو الماضي للمشاركة في الذكرى السبعين لتوقيع هدنة الحرب الكورية.