تأجيل حفل الكيبوب للمخيم الكشفي العالمي إلى يوم الجمعة

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تم تأجيل حفل الكيبوب الذي كان من المقرر عقده مساء أمس الأحد في موقع مخيم "سيه مان كُم" للمخيم الكشفي العالمي، إلى يوم الجمعة، بسبب مخاوف بشأن السلامة وحرارة الجو الحارقة.وأعلنت وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "كيم هيون سوك"، التي تشغل أيضا منصب الرئيس المشارك للجنة المنظمة للمخيم، عن ذلك التأجيل أمس الأحد، قائلة إن الحدث سيعقد يوم الجمعة، عندما يُقام الحفل الختامي. وأوضحت "كيم" أنه سيتم تحديد المكان لاحقا، وأضافت أن الحكومة تحاول اختيار مكان مناسب حتى يتمكن المشاركون من الاستمتاع بالحدث في بيئة آمنة وممتعة.ومن ناحية أخرى، قال وزير الداخلية "لي سانغ مين"، وهو رئيس مشارك آخر للجنة المنظمة للمخيم، إن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة مكانين.وكان من المقرر في البداية عقد حفل الكيبوب" على المسرح الخارجي في مخيم "سيه مان كُم" في الساعة 8 من مساء الأحد، وأن يضم عددا من نجوم الكيبوب مثل "آيفي".