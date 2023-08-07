استمرار الحرارة الحارقة في كوريا اليوم الاثنين

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ستستمر الحرارة الحارقة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، مع تفعيل تنبيهات من الموجات الحارة في جميع أنحاء البلاد لليوم الثالث عشر على التوالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة المرتفعة خلال نهار أمس الأحد قد وصلت إلى 36 درجة مئوية في كل من "ديغو" و"كوانغ جو" و"ديجون"، و35 درجة في سيول، بينما انخفضت قليلا في الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" إلى حوالي 32 درجة.وأضاف التقرؤير أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الشديدة حتى اليوم الاثنين، مع توقعات بسماء غائمة في معظم أنحاء كوريا وهطول أمطار في بعض المناطق.وقد شهدت أجزاء كثيرة من البلاد ليلة استوائية أمس، حيث ظلت درجات الحرارة فوق 25 درجة مئوية، وبلغت 27 درجة في منطقة العاصمة سيول. ومن المتوقع أن تصل أعلى مستويات لدرجات الحرارة خلال النهار اليوم الاثنين إلى 28 إلى 35 درجة في جميع أنحاء كوريا، أي في نفس مستوى أمس أو أقل قليلا.وقال التقرير إن سواحل جزيرة جيجو ستشهد أمواجا عالية، وكذلك المناطق الساحلية الجنوبية والغربية من كوريا، بسبب تأثير إعصار "خانون"، مما يتطلب المزيد من الحذر من أجل السلامة.