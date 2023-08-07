صادرات الكيمتشي الكوري تتجاوز 80 مليون دولار في النصف الأول من العام

Photo : Getty Images Bank

تجاوزت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من الكيمتشي مستوى 80 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، لتحقق فائضا، بعدما كانت في حالة عجز العام الماضي.جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أمس الأحد، ضمن الخطة الشاملة لتعزيز صناعة الكيمتشي حلال الفترة من 2023 إلى 2027.ووفقا للبيانات الواردة في التقرير، بلغت قيمة صادرات كوريا من الكيمتشي 81 مليون دولار في الستة أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ويعد ذلك زيادة بنسبة 20.3%% مقارنة بالسنوات السابقة.كما تحول الميزان التجاري إلى فائض هذا العام بلغ 1.7 مليون دولار، بعدما حقق عجزا بلغ 7.5 مليون دولار في العام الماضي.ويُعزى هذا التحول إلى زيادة الصادرات الكورية من الكيمتشي إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات إلى الدول الناطقة باللغة الصينية.وقد حددت الوزارة هدف الوصول إلى 300 مليون دولار من صادرات الكيمتشي بحلول عام 2027، أي أكثر من ضعف الرقم الذي تحقق في العام الماضي، والبالغ 141 مليون دولار.