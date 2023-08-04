إعصار خانون يضرب سواحل كوريا يوم الخميس

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من المتوقع أن يضرب إعصار خانون الساحل الجنوبي في كوريا بعد ظهر يوم الخميس.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن العاصفة الاستوائية، التي ظلت تتحرك شرقا بالقرب من محافظة "أوكيناوا" اليابانية، ستحول مسارها ببطء إلى الشمال اعتبارا من اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة غرب منطقة "كيوشو" اليابانية بعد غد الأربعاء، ثم يضرب الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية بعد ظهر يوم الخميس قبل أن يتجه شمالا إلى المناطق الداخلية في المنطقة الوسطى.ومع اقتراب إعصار "خانون" من شبه الجزيرة الكورية، من المتوقع أن تهطل الأمطار في معظم أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء، مع هبوب رياح قوية على جزيرة جيجو والمناطق الجنوبية، ثم في جميع أنحاء كوريا اعتبارا من يوم الخميس.وقال التقرير إن الإعصار الذي يبلغ ضغطه الجوي حاليا 970 هيكتوباسكال في مركزه، ولديه سرعة رياح قصوى تبلغ 35 مترا في الثانية، من المتوقع أن يظل "قويا" عندما يصل إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية.