إقامة حفل الكيبوب للمخيم الكشفي في استاد كأس العالم في جون جو

Photo : YONHAP News

تقرر إقامة حفل الكيبوب للمخيم الكشفي العالمي الذي تستضيفه كوريا الجنوبية حاليا، يوم الجمعة في استاد كأس العالم في مدينة "جون جو"، بعدما كان سيقام كان مقررا في الأصل يوم الأحد في موقع المعسكر في منطقة "سيه مان كُم".وأعلن وزير الثقافة "باك بو كيون" عن هذا القرار أمس الأحد في مؤتمر صحفي في منطقة "سيه مان كُم" التي تقع في مقاطعة شمال "جولا"، موضحا أن الحفل سيقام ضمن الحفل الختامي يوم الجمعة. وأضاف الوزير "باك" أن الحكومة أجرت هذا التغيير بعد النظر في عوامل مختلفة، مثل سعة المكان، والسلامة، والتعديلات على البرنامج، والنقل من وإلى الاستاد، وحفل الاختتام.وقال الوزير إن ملعب كأس العالم في "جون جو" يمكنه استيعاب ما يصل إلى 42 ألف متفرج، كما أن 88% من مقاعده مغطاة بسقف. وأضاف أن المكان الجديد يبعد حوالي 50 دقيقة بالسيارة عن منطقة "سيه مان كُم"، وقد اكتسبت الإدارة خبرة ودراية متراكمة في إدارة السلامة.وفيما يتعلق بالفنانين الذين سيؤدون خلال الحفل، قال "باك" إن المشاورات جارية حاليا مع فريق ذي صلة في هيئة الإذاعة "كي بي إس"، متوقعا أن يحدث بعض التغيير في طاقم العرض.