تقارير إعلامية يابانية تتوقع بدء إطلاق مياه فوكوشيما أواخر أغسطس

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قالت تقارير إعلامية إن الحكومة اليابانية تدرس بدء تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى البحر في أواخر شهر أغسطس الجاري.ووفقا لصحيفتيْ "يوميوري" و"أساهي" اليابانيتين، اليوم الاثنين، تعتقد طوكيو أن التفريغ يجب أن يبدأ قبل الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن يبدأ الصيد بشباك الجر في قاع البحر في منطقة "فوكوشيما".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل الإعلام اليابانية عن مواعيد محددة لعملية الإطلاق نقلا عن العديد من المسؤولين اليابانيين. ومن المرجح أن يتم تحديد التوقيت الدقيق في اجتماع لمجلس الوزراء بعد لقاء رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول" في الولايات المتحدة يوم 18 أغسطس، حيث يشرح لهما سلامة عملية إطلاق المياه.كما يخطط "كيشيدا" للالتقاء بمسؤولين من الاتحاد الوطني الياباني للمصائد لعرض خطة حكومته لتصريف المياه المشعة.