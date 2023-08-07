اختيار سيول لاستضافة يوم الشباب العالمي للكنيسة الكاثوليكية لعام 2027

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تم اختيار مدينة سيول لاستضافة حدث ستقيمه الكنيسة الكاثوليكية العالمية للشباب في عام 2027.وأعلن بابا الفاتيكان "فرانسيس" أمس الأحد أنه تم اختيار عاصمة كوريا الجنوبية لاستضافة يوم الشباب العالمي لعام 2027، وذلك في نهاية القداس الذي أقامه لحدث هذا العام في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال.يذكر أن يوم الشباب العالمي هو حدث دولي يجمع مئات الآلاف من الشباب الكاثوليكي حول العالم لمدة خمسة إلى ستة أيام ويقام كل ثلاثة أعوام.وتقدر أبرشية سيول أن ما بين 700 ألف ومليون شخص، من بينهم حوالي 300 ألف من الخارج، سيحضرون دورة عام 2027. وقد أقيم أول يوم عالمي للشباب في عام 1985.وسوف تكون دورة سيول هي الثانية التي تستضيف فيها آسيا يوم الشباب العالمي منذ أن استضافت الفلبين هذا المهرجان في عام 1995.