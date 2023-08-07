فريق من الكشافة يغادر المخيم الكشفي بسبب سوء سلوك جنسي مزعوم

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قال فريق كشفي كوري جنوبي مشارك في المخيم الكشفي العالمي أمس الأحد إنه سوف ينسحب من الحدث منتقدا المنظمين لسوء التعامل مع جريمة جنسية مزعومة في موقع المخيم.وقال "كيم تيه يون" رئيس مجلس جمعية الكشافة الكورية في مقاطعة شمال جولا، في مؤتمر صحفي، إن مشرفا تايلانديا في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر قد دخل غرفة الاستحمام النسائية يوم الأربعاء الماضي، وأنه كان هناك حوالي 100 شاهد على ذلك.وأضاف "كيم" أن المشرف كان يتتبع إحدى المشاركات، لكنه كذب بعد أن تم القبض عليه في مكان الحادث، قائلا إنه جاء للاستحمام.وأشار "كيم" إلى أنه تم الإبلاغ عن الحادث للجنة المنظمة والشرطة، ولكن حتى بعد عدة أيام، لم يتم اتخاذ أي إجراء أو أي تدابير للحماية. وقال أيضا إن الوحدة التي ينتمي إليها، والتي تضم حوالي 80 عضوا، قررت الانسحاب من الحدث بعد أن تلقى المتهم مجرد تحذير وسُمح له بالبقاء في المخيم.كما عقدت اللجنة المنظمة للمخيم مؤتمرا صحفيا يوم الأحد قالت فيه إن المنظمة العالمية للحركة الكشفية أجرت تحقيقات فور الإبلاغ عن الحادث يوم الأربعاء الماضي، لكنها قررت أنه ليس خطيرا، ومن ثم وجهت تحذيرا للمتهم. وأضافت اللجنة أنها سوف تتخذ إجراءات صارمة مع الشرطة إذا لزم الأمر.