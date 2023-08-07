4.5% ارتفاعا في معدل التضخم الأساسي في كوريا

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سجل التضخم الأساسي في كوريا الجنوبية أكبر نمو منذ الأزمة المالية في عام 2009.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة لمنتجات الطاقة والمنتجات الزراعية التي تتأثر بسهولة بالطقس، قد ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو.ويمثل هذا النمو أكبر زيادة منذ الأشهر السبعة الأولى من عام 1998 عندما سجل 6.8%، كما يتجاوز النمو البالغ 4.2% الذي تم تسجيله في النصف الأول من عام 2009.وفي حين يظل التضخم الأساسي عادة في نطاق يتراوح بين واحد واثنين بالمائة، فقد وصل إلى ثلاثة بالمائة في يناير الماضي، قبل أن يصل إلى خمسة بالمائة بعد ذلك.ويعزى ارتفاع معدل التضخم الأساسي في كوريا بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات، خاصة أسعار تناول الطعام في المطاعم.