التضخم في كوريا يسجل أعلى مستوياته منذ عام 1998

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تبين أن مؤشر التضخم الأساسي في كوريا الجنوبية، وهو قياس الحجم الأساسي للتضخم على مدى فترة زمنية محددة بدلا من قياس التقلبات المؤقتة في الأسعار، قد سجل أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية التي ضربت البلاد في عام 1998.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، فقد شهد مؤشر التضخم الأساسي في أول 7 أشهر من هذا العام ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن تم تسجيل 6.8% في عام 1998.وأرجع التقرير السبب الرئيسي في زيادة مؤشر التضخم الأساسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي تقودها أسعار تناول الطعام في الخارج، وذلك بالرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.وكان متوسط مؤشر التضخم الأساسي قد بقي عند مستوى يتراوح بين 1% و2%، لكن بدأ يرتفع منذ أواخر عام 2021 لدرجة أنه تجاوز 3% في شهر يناير من العام الماضي، ووصل إلى 5% في شهر يناير من هذا العام.وقد تجاوز مؤشر التضخم الأساسي مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي في شهر مارس الماضي لأول مرة منذ أكثر من عامين.ويبقى مؤشر أسعار المستهلك عند مستوى 2% في الآونة الأخيرة نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، ومنها النفط الخام.