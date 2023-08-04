كوريا تسمح لرجال الأعمال بزيارة أوكرانيا للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار

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قررت الحكومة الكورية السماح لما يصل إلى 30 رجل أعمال بزيارة أوكرانيا في كل رحلة وسط سعيها للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا.وطبقا لما ذكرته الوزارات ذات الصلة والدوائر الصناعية، فقد اتخذت الحكومة هذا القرار في نطاق تصريح استخدام جواز سفر استثنائي، على أن يتم تحديد عدد رجال الأعمال الزائرين لأوكرانيا في آن واحد على مستوى 30 شخصا، وألا تزيد مدة زيارتهم عن أسبوعين لضمان سلامتهم.وستتلقى الحكومة الطلبات من رجال الأعمال من أجل الاستخدام الاستثنائي لجواز السفر.وكانت الحكومة الكورية قد حظرت المواطنين الكوريين من السفر إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب فيها في شهر فبراير من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين ظلت تحافظ على الحظر.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد أعرب عن أمله في أن تتم زيارة وفود اقتصادية على المستويين الحكومي والخاص لأوكرانيا في أسرع وقت، مؤكدا على أهمية الاستعداد الاستباقي للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا.وتتخذ الحكومة التدابير اللازمة لإرسال وفد يتكون من مسؤولي 11 من المؤسسات الحكومية والشركات إلى أوكرانيا في أواخر شهر أغسطس الجاري برئاسة وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "وان هي ريونغ".