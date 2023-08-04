أسعار النفط العالمية ترفع سعر البنزين والديزل في كوريا

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تجاوزت أسعار الديزل في كوريا الجنوبية 1,500 وون للتر الواحد لأول مرة منذ 3 أشهر بعد أن تم تسجيل 1,500.5 وون يوم العاشر من شهر مايو الماضي.ووفقا لموقع "أوبينت" الخاص بالمعلومات عن أسعار النفط لمؤسسة البترول الوطنية، شهد متوسط أسعار الديزل في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين ارتفاعا بمقدار 4.57 وون مقارنة بالأمس لتصل إلى 1,507.12 وون للتر الواحد.وكانت أسعار الديزل قد تجاوزت 2,100 وون في شهر يوليو من العام الماضي، مسجلة بذلك ذروتها، وبدأت تشهد استقرارا منذ بداية هذا العام، لتنخفض لمستوى 1,300 وون للتر الواحد في شهر يوليو الماضي.أما أسعار البنزين فارتفعت أيضا لتصل إلى 1,684.36 وون صباح اليوم، مسجلا بذلك ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي.