الصين تعدم كوريا جنوبيا بسبب اتهامات مرتبطة بتهريب المخدرات

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نفذت المحكمة الشعبية الوسيطة في مدينة قوانغتشو بمحافظة كانتون الصينية حكمًا بالإعدام بحق مواطن كوري جنوبي أدين بتهريب المخدرات.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ الحكم بالإعدام بحق السجناء الكوريين الذين حُكم عليهم بالإعدام منذ عام 2014.وقد تم إيقاف الكوري الجنوبي في عام 2014 حيث كان في حوزته 5 كيلوغرامات من الميثامفيتامين.وقد حُكم عليه بالإعدام عام 2019، وتم تأكيد الحكم في العام التالي، وأصدرت المحكمة الشعبية العليا الصينية حكما نهائيا بالإعدام.ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكورية عن أسفها إثر إعدام المواطن الكوري، قائلة إنها طالبت الجانب الصيني مرات عديدة من خلال القنوات المختلفة بإعادة النظر في الحكم بإعدامه وتأجيل تنفيذ الحكم لاعتبارات إنسانية.وينص القانون الجنائي الصيني على إمكان تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن لمدة أكثر من 15 عاما على من يهرب أو يبيع أو ينقل أو ينتج أكثر من كيلوغرام واحد من الأفيون أو أكثر من 50 غراما من الميثامفيتامين أو الهيروين.