سيول تعرب عن قلقها من استخدام بيونغ يانغ تعبير مشروع اقتصادي دفاعي

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أدانت الحكومة الكورية استخدام وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية تعبير "مشروع اقتصادي دفاعي" عند تغطية الأخبار المتعلقة بزيارة الزعيم "كيم جونغ أون" التفقدية لمصانع الأسلحة خلال الفترة من يوم الثالث وحتى الخامس من أغسطس، قائلة إن كوريا الشمالية ستنتهك قرار مجلس الأمن الدولي إذا كان التعبير يعني تصدير أسلحة.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "كو بيونغ سام" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن تعبير "مشروع اقتصادي دفاعي" يُعد غير معتاد للغاية، مضيفا أن هذا التعبير يعد بمثابة إعلان بيونغ يانغ عن نيتها لانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي، إذا كان يعني تصدير أسلحة.الجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1874 والذي تم تبنيه في عام 2009 يحظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى كوريا الشمالية.وأكد المحدث باسم الوزارة أن زيارة الزعيم "كيم" التفقدية لمصانع الأسلحة تهدف إلى إظهار الإنجازات في مجال الدفاع، والرد على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، وتصدير الأسلحة.