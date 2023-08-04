توقعات بوصول الطلب على الكهرباء للذورة اليوم وغدا

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وسط موجة الحر القياسية التي تضرب كوريا، من المتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء للذروة اليوم الاثنين.وتوقعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أن يصل الطلب على الكهرباء إلى 92.9 غيغاواط اليوم وغدا على التوالي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته في صيف هذا العام.ومن المتوقع أن تصل قدرة البلاد على توفير إمدادات الكهرباء اليوم وغدا إلى 103.5 غيغاواط و103.6 غيغاواط على التوالي، حيث يبلغ معدل احتياطي الكهرباء 11.5%.وكانت الحكومة قد توقعت أن تسجل القدرة على توفير إمدادات الكهرباء أعلى مستوياتها خلال صيف هذا العام، إلا أن استهلاك القدرة الحالية جاء أقل مما كان متوقعا بـ3 غيغاواط بسبب الخلل الفني في محطة "هانبيت" النووية الثانية لتوليد الكهرباء، والتأخر في التشغيل التجاري لمحطة الحرارة والطاقة المشتركة في منطقة "يانغ سان".