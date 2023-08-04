الرئيس يون يراجع خطة طارئة عاجلة لضمان سلامة المشاركين في المخيم الكشفي العالمي

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بناء على توقعات بضرب إعصار "خانون" الساحل الجنوبيَّ من كوريا الجنوبية، بدأ الرئيس الكوي "يون صوك يول" مراجعة خطة طارئة عاجلة لضمان سلامة الشباب المشاركين في المخيم الكشفي العالمي المقام حاليا في منطقة سيه مان كوم.وقالت "كيم أون هيه" سكرتيرة الرئيس للشؤون الصحفية في موجز صحفي مكتوب إن الرئيس "يون" تلقى صباح اليوم الاثنين تقريرا من رئيس الوزراء "هان دوك سو" ووزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" حول خطة طارئة عاجلة بشأن المخيم الكشفي العالمي.وأضافت "كيم" أن الرئيس "يون" بدأ مناقشة الخطة الطارئة مع الوزراء المعنيين ذوي الصلة من أجل ضمان سلامة الكشافة المشاركين في المخيم.وقالت إنه بموجب الخطة سيتم انتقال الكشافة وأماكن إقامتهم إلى سيول ومناطق العاصمة الكبرى ليتمكنوا من ممارسة أنشطتهم الكشفية فيها خلال الفترة الباقية من المخيم.وطبقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء، تدرس الحكومة تغيير أماكن إقامة الكشافة المشاركين في المخيم إلى الأماكن السكنية الخاصة بالجامعات في سيول، ومرافق الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة بالدورات التدريبية، إلى جانب المرافق الرياضية.كما تدرس الحكومة إقامة حفل الكيبوب المقرر يوم الجمعة القادم، أي قبل يوم واحد من انتهاء المخيم، في أحد الاستادات الرياضية في مناطق العاصمة الكبرى.ومن جانبها، قالت المنظمة العالمية للحركة الكشفية اليوم إن الحكومة الكورية قد أبلغتها بخطتها لمغادرة جميع الكشافة المخيم في سيه مان كوم بشكل مبكر، استعدادا لاحتمال وصول إعصار "خانون" إلى الساحل الجنوبي من كوريا.وأضافت أن الحكومة الكورية ستقدم جميع الخدمات التفصيلية اللازمة بشأن انتقال الكشافة وتوفير أماكن إقامتهم.وقالت وزارة المساواة بين الجنسين إنها ستبدأ عملية انتقال الكشافة على مراحل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.