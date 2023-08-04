تأخير خفض مستوى خطورة وباء كورونا بسبب زيادة عدد الإصابات الجديدة

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زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي بنسبة 10% مقارنة بالأسبوع الأسبق مع الاستمرار في انتشار الفيروس.وطبقا لتقرير صادر عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، بلغ المتوسط اليومي من عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا 50 ألفا و388 حالة في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلا بذلك زيادة للأسبوع السادس على التوالي.وقد سجل عدد الإصابات الجديدة 64 ألفا و155 إصابة يوم الثاني من أغسطس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة 60 ألفا منذ يوم العاشر من شهر يناير الماضي.وقالت سلطات الحجر الصحي إنها قررت تأخير الإعلان عن خطة لخفض مستوى خطورة وباء كورونا من الدرجة الثانية حاليا إلى الدرجة الرابعة، والذي كان من المقرر الكشف عنه يوم الأربعاء القادم.