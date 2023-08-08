الحكومة الكورية تُجلي المشاركين في المخيم الكشفي صباح اليوم الثلاثاء

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بدءا من الساعة 10 من صباح اليوم الثلاثاء، سيقوم المشاركون في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين بإخلاء موقع المخيم في منطقة "سيه مان كُم" بمقاطعة شمال "جولا"، بسبب التوقعات بقدوم الإعصار "خانون" إلى تلك المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وكشف نائب الوزير لإدارة الكوارث والسلامة "كيم سونغ هو" عن خطة الإخلاء الطارئة أمس الاثنين، حيث أوضح أن الخطة تم وضعها بعد يوم من إصدار الرئيس "يون صوك يول" تعليمات للوكالات الحكومية باتخاذ تدابير للسلامة، حيث من المحتمل أن يواجه المخيم بعض الخلل في العمليات مع توقعات بمرور الإعصار عبر مقاطعة شمال "جولا".وبحسب "كيم"، فقد أخذت خطة الإجلاء بعين الاعتبار مخاوف وطلبات المنظمة العالمية للحركة الكشفية ووفود الدول المشاركة.وقال "كيم" إنه سيتم تعبئة حوالي ألف حافلة لإجلاء حوالي 36 ألف مشارك من 156 دولة، كما سيتم تخصيص الحافلات حسب الدول وتجهيزها بمترجمين فوريين للمساعدة على التواصل.وأكد أنه بالتعاون مع الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد، ستوفر الحكومة أماكن إقامة مريحة وآمنة لجميع المشاركين من خلال تأمين المرافق التعليمية للمنظمات الإدارية والقطاع الخاص بشكل رئيسي في منطقة العاصمة سيول.