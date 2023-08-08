الشرطة تكشف عن هوية المشتبه به في قضية الطعن في بون دانغ

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كشفت الشرطة الكورية عن هوية المتهم بقتل امرأة وإصابة 13 آخرين في هجوم دهس أعقبه هجوم طعن يوم الخميس الماضي في منطقة "بون دانغ" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي".وحددت قيادة الشرطة في جنوب مقاطعة "كيونغ كي" يوم أمس الاثنين المشتبه به على أنه "تشيه وان جونغ" البالغ من العمر 22 عاما، وكشفت عن صورة لرخصة قيادته وصورة تم التقاطها وقت القبض عليه.وقد كشفت وكالة الشرطة عن هوية المشتبه به بعد مداولات للجنة المراجعة. وقالت اللجنة المكونة من سبعة ضباط شرطة وخبراء خارجيين، إنها قررت الكشف عن هوية المشتبه به في ضوء خطورة الجريمة ووحشيتها وكذلك الأدلة الكافية، حيث أشارت إلى أن المشتبه به قتل شخصا وحاول قتل آخرين باستخدام سيارته وسلاحه في مكان عام. وقالت اللجنة إن القرار اتخذ أيضا مراعاة للمصلحة العامة، بما في ذلك تأثير منع وقوع جرائم مماثلة.وكان المتهم قد وافق على التقاط صورة له لكنه رفض الكشف عنها. ويُتهم "تشيه" بقتل امرأة في الستينيات من العمر وإصابة 13 آخرين بعد قيادة سيارته على الرصيف في محاولة متعمدة على ما يبدو لضرب المشاة، قبل شن هجوم بسلاح داخل متجر متعدد الأقسام مرتبط بمحطة مترو أنفاق "صو هيون" في مدينة "بون دانغ" يوم الخميس الماضي.