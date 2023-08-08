يون يأمر بتشكيل فريق عمل لتنفيذ خطة طوارئ المخيم الكشفي العالمي

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الاثنين بتشكيل فريق عمل لتنفيذ خطة الطوارئ للمخيم الكشفي العالمي، حيث من المقرر أن يغادر المشاركون من موقع المخيم في منطقة "سيه مان كُم" إلى منطقة العاصمة، بسبب اقتراب قدوم الإعصار "خانون".ووفقا للمساعدة الرئاسية "كيم أون هيه"، أصدر الرئيس "يون" تعليمات لرئيس الوزراء "هان دوك سو" بالتنفيذ الشامل لخطة طوارئ المخيم الكشفي العالمي.وسوف يرأس فريقَ الاستجابة للطوارئ في المخيم رئيسُ الوزراء، ويتألف من وزراء المالية والتعليم والشؤون الخارجية والأراضي والنقل والثقافة والسياحة والمساواة بين الجنسين والأسرة والصحة والرعاية والدفاع والصناعة. وأضافت "كيم" أن رؤساء وكالات الشرطة والإطفاء والأرصاد الجوية، وحاكم مقاطعة شمال جولا، قد انضموا أيضا إلى الفريق. وقد أمرهم الرئيس "يون" ببذل قصارى جهدهم من أجل تنفيذ النقل السلس والإقامة والبرامج الثقافية للمشاركين في المخيم الكشفي العالمي، في منطقة العاصمة.