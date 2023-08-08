الإعصار خانون يضرب الساحل الجنوبي يوم الخميس ثم ينتقل للمناطق الداخلية

Photo : korea meteorological administration

من المتوقع أن يصل الإعصار "خانون" إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية بعد غد الخميس، ثم يستمر في التحرك شمالا إلى المناطق الداخلية الوسطى. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن العاصفة الاستوائية التي توجد حاليا في جنوب منطقة "كيوشو" اليابانية، سوف تستمر في التحرك شمالا لتصل إلى المياه قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح الخميس. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة بعد ظهر يوم الخميس قبل أن يتجه شمالا إلى المناطق الداخلية في المنطقة الوسطى، وبعد ذلك سينتقل إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح الجمعة. ومع اقتراب الإعصار "خانون" من شبه الجزيرة الكورية، ستقع كوريا الجنوبية تحت تأثيره اعتبارا من بعد ظهر الغد الأربعاء، مع توقعات بهبوب رياح قوية تبلغ سرعتها 40 مترا في الثانية في المناطق الساحلية الجنوبية، وبسرعة 30 مترا في الثانية على جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة جنوب جولا والمناطق الداخلية من مقاطعة كيونغ سانغ. وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجزاء الشرقية من البلاد ستشهد أمطارا غزيرة يومي الأربعاء والخميس، بمعدلات تزيد عن 500 ملليمتر في مقاطعة كانغ وان، و400 ملليمتر في مقاطعة كيونغ سانغ، بينما ستشهد منطقة العاصمة ومقاطعة تشونغ تشُنغ أمطارا بمعدلات تتراوح بين 50 إلى 100 ملليمتر. ويبلغ الضغط الجوي الحالي للإعصار 970 هيكتوباسكال في مركزه، وسرعة رياح قصوى تبلغ 35 مترا في الثانية، ومن المتوقع أن يظل قويا عندما يصل إلى الساحل الجنوبي لكوريا.