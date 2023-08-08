يون يترأس لجنة ابتكار الدفاع في آخر يوم من عطلته الصيفية

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سيعقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا للجنة ابتكار الدفاع الوطني في المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأخير من إجازته الصيفية التي استغرقت أسبوعا.وعلى الرغم من أن الرئيس في إجازة رسمية، إلا أنه سيعود إلى العمل بهذا الاجتماع، وهو ثاني حدث رسمي في جدول أعماله خلال إجازته، بعد حضوره حفل افتتاح المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين في منطقة "سيه مان كُم" في مقاطعة شمال جولا يوم الأربعاء الماضي، الذي وافق اليوم الأول من إجازته.وطوال فترة العطلة، تلقى يون إحاطات وتقارير من مساعديه، وأصدر أوامر للاستجابة لموجة الحر الشديدة، وبشأن المخيم الكشفي، وكذلك حادث الطعن الأخير.ومن المتوقع أيضا أن يتحقق الرئيس اليوم الثلاثاء من استعداد الحكومة للإعصار "خانون"، الذي سيصل إلى شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس.واعتبارا من الغد الأربعاء، سيستعد "يون" للقمة الثلاثية مع قائديْ الولايات المتحدة واليابان في "كامب ديفيد" يوم الجمعة من الأسبوع القادم.