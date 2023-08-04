كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الثاني في يونيو

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سجل ميزان الحساب الجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو الماضي، على خلفية الفائض التجاري وزيادة توزيعات الأرباح من الخارج.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، سجل ميزان الحساب الجاري فائضا قدره 5 مليارات و870 مليون دولار أمريكي في شهر يونيو، وهو فائض للشهر الثاني على التوالي، حيث كان الرصيد إيجابيا بمقدار مليار و930 مليون دولار في مايو بعد تراجع عن عجز بلغ 790 مليون دولار في الشهر الأسبق.وسجل ميزان السلع فائضا قدره 3 مليارات و980 مليون دولار في يونيو، ليصبح إيجابيا للشهر الثالث على التوالي. وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 9.3% على أساس سنوي في يونيو، وهو الشهر العاشر على التوالي من التراجع منذ سبتمبر من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.2% على أساس سنوي.وسجل ميزان الخدمات عجزا قدره 2 مليار و610 ملايين دولار، حيث سجل ميزان السفر عجزا بمقدار مليار و280 مليون دولار.