الولايات المتحدة تدين تهديدات كوريا الشمالية وتكرر الدعوة للحوار

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد إدانتها لاستفزازات كوريا الشمالية المستمرة، وكررت دعوتها للنظام الكوري الشمالي للدخول في حوار.وأصدر المتحدث باسم الوزارة "ماثيو ميللر" هذا الموقف أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي، عندما سئل عن نوايا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" فيما يتعلق بتفتيشه الأخير لمصانع الأسلحة الكبرى. وقال "ميللر" إنه لن يحاول تفسير سلوك "كيم"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ في الأسابيع الأخيرة وسعيها لامتلاك أسلحة نووية.وقال المتحدث الأمريكي أيضا إنه على الرغم من أمل واشنطن في أن تشارك بيونغ يانغ في الحوار، إلا أنها لا تظهر أي استعداد.وأشار "ميللر" إلى أن الولايات المتحدة أعربت صراحة عن مخاوفها بشأن التعاون الوثيق الجاري بين روسيا وكوريا الشمالية، وسوف تواصل القيام بذلك مع الحفاظ على جميع العقوبات ذات الصلة.