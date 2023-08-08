نقل المشاركين في المخيم الكشفي العالمي إلى 8 مدن ومقاطعات

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سيتم نقل المشاركين في المخيم الكشفي العالمي، الذي يقام حاليا في مقاطعة شمال جولا الكورية الجنوبية، إلى العاصمة سيول وسبع مدن ومقاطعات أخرى، قبل الوصول المتوقع للإعصار "خانون" بعد غد الخميس.ووفقا للجنة المنظمة للمخيم الكشفي العالمي، اليوم الثلاثاء، فإن 36 ألف كشاف من 156 دولة سوف يغادرون موقع المخيم في منطقة "سيه مان "كُم"، ويتوجهون إلى مقاطعات سيول، وكيونغ كي، وشمال جولا، وشمال وجنوب تشونغ تشُنغ، باستخدام أكثر من ألف حافلة.وقد وفرت الحكومة الكورية أماكن إقامة في 66 موقعا في مقاطعة "كيونغ كي"، و18 في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و17 في سيول، وثمانية في إنتشون، وسبعة في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، وستة في مدينة ديجون. وسوف تستضيف مقاطعة كيونغ كي أكثر من 18 ألف كشاف، وتليها تشونغ تشُنغ بحوالي ستة آلاف، وسيول بحوالي ثلاثة آلاف. وسوف يبقى حوالي أربعة آلاف كشاف من مقاطعة شمال جولا في موقع المخيم ويشاركون في برامج المخيم المتبقية.وسوف تقوم الشرطة بمرافقة الحافلات التي تنقل الكشافة المشاركين، مع وضع ضوابط لحركة المرور عند مداخل الطرق السريعة والمواقع الرئيسية داخل وحول موقع المخيم.