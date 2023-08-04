اختارت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الثامن من شهر يوليو كـ "يومٍ لصناعة الدفاع" من أجل تفعيل وتنشيط الصناعة.صرحت وزارة الدفاع وهيئة برنامج اقتناء الدفاع بأن مُسْوَدَّة تعديل قانون تطوير صناعة الدفاع ذات الصلة صدرت اليوم لتُنفَّذ عبر مراحل بدءا من شهر نوفمبر القادم.ووفقا للمسودة قررت الحكومة تخصيص وإحياء "يوم صناعة الدفاع" من أجل تعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز لدى العاملين المحليين في الصناعة.يُشار إلى أن السبب في اختيار الثامن من شهر يوليو يرجع إلى أنه صادف يوما حققت فيه السفينة "سلحفاة" التي تم تطويرها باستخدام التقنيات المحلية الخالصة أول انتصار في معركة.كما تسمح مسودة القانون المعدل لمراكز الأبحاث المتخصصة والعامة، بما في ذلك معهد دراسة علوم الدفاع، إلى جانب شركات الدفاع الخاصة والشركات الخاصة القائمة، بالانضمام إلى رابطة المساعدة المتبادلة لصناعة الدفاع مما سيساعدها على تنفيذ المشاريع ذات الصلة بشكل مستقر.