وزارة العدل تمنح الجنسية الكورية لعشرين من أحفاد المساهمين في استقلال كوريا

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حصل عشرون من أحفاد المناضلين الذين ساهموا في الاستقلال الكوري من ذوي الجنسيات الأجنبية على الجنسية الكورية احتفالا بالدورة الثامنة والسبعين لعيد الاستقلال الكوري والذي سيصادف الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي.أقامت وزارة العدل الكورية حفلا لتسليم شهادات الجنسية الكورية إلى هؤلاء الأحفاد في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس في مركز الاستقلال في منطقة يوئيدو بالعاصمة سيول.وقد استهدف الحفل إحياء روح التضحية للشهداء الوطنيين بمناسبة عيد الاستقلال والاحتفال بحصول أحفادهم على الجنسية الكورية بحيث فاز 20 من الأحفاد لـ13 مناضلا بمن في ذلك العالم "تشيه جيه هيونغ" بالجنسية الكورية. وهم 9 من ذوي الجنسية الروسية، و6 من ذوي الجنسية الصينية، و2 من ذوي الجنسية الأمريكية، و2 من ذوي الجنسية الكندية و1 من ذوي الجنسية الكازاخستانية.وبهذه المناسبة، فقد أعرب السيد "كيم يونغ نام "حفيد للعالم "نام إين سانغ" الذي حصل على شهادة الجنسية الكورية عن سعادته قائلا لو رأى جدُّه جمهورية كوريا الآن، والتي تطورت بشكل ملحوظ، فإنه سيعتقد أنه كوفئ على تفانيه في ذلك الوقت.الجدير بالذكر أن وزارة العدل تعمل بالتعاون مع مكتب المدعي العام الأعلى بنشاط على اكتشاف أحفاد المناضلين المساهمين في الاستقلال الكوري من خلال اختبار الحمض النووي ومنحهم الجنسية الكورية.وبلغ عدد أحفاد من ساهموا في الاستقلال والذين حصلوا على الجنسية الكورية ألفا و345 من عام 2004 إلى الآن.