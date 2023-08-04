وصول مستوى رواتب العاملات إلى 60 % من مستوى رواتب العاملين

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تَبَيَّنَ أن مستوى رواتب العاملات الكوريات يصل إلى 60 % من نُظرائهن الكوريين ليقلَّ بحوالي 20 مليون وون أو ما يعادل حوالي أربعة عشر ألفا وثمانمائة دولار.وفقا لبيانات مستوى دخل العمل حسب الجنسين التي حصلت عليها النائبة "جين سون مي" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي والتابعة للجنة المالية والإستراتيجية البرلمانية اليوم من قبل هيئة الضرائب الوطنية، فقد بلغ إجمالي رواتب العاملين الكوريين الذين بلغ عددهم 19 مليونا و959 ألفا في عام 2021، 803 تريليونات و208 مليارات و600 مليون وون. ومنها 543 تريليونا و190 مليارا و300 مليون وون للعاملين الذين بلغ عددهم 11 مليونا و120 ألف لتمثل 67.6 % من إجمالي دخل العمل، و259 تريليونا و973 مليارا و500 مليون وون للعاملات اللائي بلغ عددهن 8 ملايين و834 ألف لتمثل 32.4 % منه.بعبارة أخرى بلغ متوسط رواتب العاملين الرجال 48 مليونا و849 ألف وون، بينما بلغ متوسط رواتب العاملات النساء 29 مليونا و427 ألف وون ليصل الفارق حسب الجنسين 19 مليونا و422 ألف وون.منذ انضمام كوريا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1996، وظلت تحتل المركز الأول من حيث حجم اتساع الرواتب بين الجنسين للعام السابع والعشرين على التوالي.وبالمناسبة أشارت النائبة "جين" إلى أنه من المرجح أن يكون الحد من الفرص المتاحة للمرأة والتفاوتات في الدخل بين الجنسين بمثابة حواجز أمام المساواة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة تعزيز مسؤولية الحكومة عن سد الفجوة في الرواتب حسب الجنسين واضعا في الاعتبار حواجز مخفية.