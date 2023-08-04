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مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، شهدت البلاد تسجيل أعلى مستوى من الطلب على الكهرباء أمس بالتزامن مع عودة الشركات المحلية إلى أعمالها بعد الإجازات الصيفية.وفقا لشركة كوريا لتبادل الطاقة، بلغت ذروة الطلب على الكهرباء في الساعة الخامسة بعد ظهر أمس 93.615 جيجاوات، محطمةَ الرقم القياسي البالغ 92.990 جيجاواط الذي تم تسجيله يوم السابع من شهر يوليو من العام الماضي.وهذا أعلى بقليل من الحد الأقصى للطلب على الكهرباء البالغ 92.9 جيجاواط الذي توقعته وزارة التجارة والصناعة والطاقة وشركة كوريا لتبادل الطاقة.ولكن بلغت القدرة على الإمداد في وقت ذروة الطلب على الكهرباء 104.3 جيجاوات، بينما بلغت النسبة الاحتياطية 10.7 جيجاوات أو 11.4 % من النسبة الاحتياطية مما يمثل مستوىً مستقرا.توقعت الشركة أن يستمر الطلب المرتفع على الكهرباء حتى يوم 9 من هذا الشهر بفعل تأثير الإعصار "كانون" الذي يصعد إلى الشمال ثم ينخفض تدريجيا مع وصول الإعصار إلى البلاد يوم 10 من نفس الشهر.زار وزير الصناعة والتجارة والطاقة "لي تشانغ يانغ" مقر سيول لشركة كوريا ميدلاند للطاقة المحدودة هذا الصباح للتحقق من حالة الاستعداد حيث قال "نظرًا لأنه قد تكون هناك موجات حرارية غير متوقعة أو تقلبات في توليد الطاقة الشمسية خلال ساعات الذروة، سنراقب الوضع في الوقت الفعلي، وسنعمل على إدارة العرض والطلب حتى لا تكون هناك فجوة ".