الإبلاغ عن إصابة في مكان العمل مرة أخرى في مصنع تابع لمجموعة إس بي سي

Photo : YONHAP News

تم الإبلاغ عن حادث إصابة في مكان العمل مرة أخرى في مصنع للمخبوزات تابع لمجموعة "إس بي سي"، وهو حادث مشابه للحادث الذي الذي احتل عناوين الصحف في شهر أكتوبر الماضي بعد العثور على موظفة في إحدى الشركات التابعة للمجموعة ميتة بعد أن التهمت آلة للخلط الجزء العلوي من جسدها.وفي الحادث الأخير، أصيبت عاملة في الخمسينيات من العمر في أثناء عملها في مصنع في مدينة "صونغ نام" في مقاطعة "كيونغ كي"، في حوالي الساعة 12:41 من بعد ظهر أمس الثلاثاء. وتم نقلها إلى المستشفى وهي مصابة بسكتة قلبية. ويقال إن الحادث وقع بعد أن التهمت آلة الخلط جزءا من بطن تلك العاملة. وتشتبه الشرطة في أن الحادث وقع بعد أن قام عامل آخر كان يعمل مع العاملة المصابة ضمن فريق مكون من شخصين، بتشغيل الآلة دون إجراء فحوصات السلامة المناسبة.ومن المقرر أن تخضع العاملة المصابة لعملية جراحية بعد أن يصبح تنفسها ونبضها مستقرين. وقد وقعت حادثتان تعرض فيهما العمال لكسور في العظام بعد أن علقت أصابعهم في بعض الآلات في نفس المصنع، إحداهما يوم 12 يوليو والأخرى يوم 23 أكتوبر من العام الماضي. وتعرضت مجموعة "إس بي سي" لانتقادات حادة في أكتوبر الماضي عندما ماتت عاملة في العشرينيات من العمر في مصنع للمخبوزات تابع لأكبر شركة للأغذية في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة "كيونغ كي" حيث التهمت آلة للخلط الجزء العلوي من جسدها.