يون يحث الحكومة على بذل قصارى جهدها لإنجاح استضافة المخيم الكشفي

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ظهر الرئيس الكوري "يون صوك يول" في المكتب الرئاسي أمس الثلاثاء، الذي كان اليوم الأخير من إجازته الصيفية، وذلك من أجل مراجعة آخر التطورات المتعلقة بالمخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين، الذي تستضيفه كوريا الجنوبية حاليا.وصرح المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" بأن كبار المسؤولين أطلعوا الرئيس على خطط النقل والإقامة للمشاركين في المخيم الذين غادروا موقع المخيم في "سيه مان كُم" بمقاطعة شمال "جولا"، إلى ثماني مناطق مختلفة، وسط مخاوف تتعلق بالسلامة نتيجة لاقتراب الإعصار "خانون" من منطقة شبه الجزيرة الكورية.ودعا الرئيس جميع الجهات الحكومية إلى بذل قصارى جهدها لإنجاح استضافة المخيم الكشفي حتى انتهائه يوم السبت القادم، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة وصحة جميع المشاركين وعودتهم بسلام إلى بلدانهم، مع تقديم صورة أفضل لكوريا الجنوبية.كما أعرب "يون" عن امتنانه لـ17 حكومة محلية كورية، بالإضافة إلى الدوائر الاقتصادية والتعليمية والدينية، لدعمهم استضافة هذا الحدث.