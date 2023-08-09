كوريا ترفع مستوى التحذير من الأزمة لأعلى مستوى في مواجهة الإعصار خانون

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رفعت الحكومة الكورية حالة التأهب للأزمات إلى أعلى مستوى، ضمن النظام المكون من أربع مستويات، حيث يتحرك الإعصار "خانون" حاليا متجها إلى الشمال نحو منطقة شبه الجزيرة الكورية.وقرر المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث وإجراءات السلامة رفع مستوى التأهب للأزمات من مستوى "الحذر" إلى مستوى "الخطر"، اعتبارا من الساعة 5 من مساء أمس الثلاثاء، مع توقعات بأن يضرب الإعصار، الذي يعد السادس هذا العام، جميع أنحاء كوريا في الفترة من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.كما رفعت الحكومة مستوى الاستجابة للطوارئ إلى أعلى مستوى.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يمر الإعصار "خانون" عبر شبه الجزيرة بعد هبوطه في السواحل الجنوبية في حوالي الساعة 10 من صباح الغد الخميس.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يجلب الإعصار رياحا قوية، وأمطارا بمعدلات تزيد عن 600 ملليمتر على الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان"، وأكثر من 300 ملليمتر من الأمطار على مقاطعتيْ شمال وجنوب "كيونغ سانغ".