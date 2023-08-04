الإعصار خانون يصل للساحل الجنوبي صباح الغد الخميس

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من المتوقع أن يصل الإعصار "خانون" إلى اليابسة على الساحل الجنوبي من كوريا الجنوبية يوم الغد الخميس، ثم يتحرك شمالا إلى المناطق الداخلية الوسطى.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن العاصفة الاستوائية، التي توجد حاليا جنوب غرب منطقة "كيوشو" اليابانية، سوف تستمر في التحرك شمالا لتصل إلى المياه قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح الخميس.وبعد وصوله إلى اليابسة، من المتوقع أن ينتقل الإعصار إلى المناطق الداخلية في المنطقة الوسطى قبل أن يتجه إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.ومع اقتراب "خانون" من شبه الجزيرة الكورية، من المرجح أن تقع البلاد تحت تأثيره اعتبارا من اليوم الأربعاء، بدءا من جزيرة جيجو والساحل الجنوبي.ومن المتوقع أن تهب رياح قوية تصل سرعتها إلى 40 مترا في الثانية على المناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعات "كيونغ سانغ" و"جولا"، بينما من المتوقع أن تهب رياح تبلغ سرعتها ما بين 25 إلى 35 مترا في الثانية على الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" والمناطق الداخلية في مقاطعات "كيونغ سانغ" و"جولا" و"جيجو".وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد الأجزاء الشرقية من البلاد أمطارا غزيرة عندما يمر الإعصار، بمعدلات تزيد عن 600 ملليمتر في مقاطعة "كانغ وان" و400 ملليمتر في منطقة "كيونغ سانغ".وسوف تهطل أمطار غزيرة بمعدل يزيد عن 100 ملليمتر في الساعة على أجزاء من "كانغ وان"، بينما ستتراوح معدلات هطول الأمطار على المناطق الأخرى بما في ذلك العاصمة من 100 إلى 200 ملليمتر، وبما يصل إلى أكثر من 300 ملليمتر في أجزاء من "جولا".وأشار التنقرير إلى أن الإعصار الذي يبلغ ضغطه الجوي حاليا 970 هيكتوباسكال في مركزه، تبلغ سرعة رياحه القصوى 35 مترا في الثانية، سوف يظل قويا أو ربما يشتد أكثر، عندما يصل إلى الساحل الجنوبي للبلاد.