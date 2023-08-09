كوريا تضيف 211 ألف وظيفة جديدة في يوليو

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أضافت كوريا الجنوبية حوالي 211 ألف وظيفة جديدة في شهر يوليو الماضي، لتسجل أبطأ نمو في عدد الوظائف منذ 29 شهرا. وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين في شهر يوليو الماضي بلغ 28 مليونا 686 ألفا، وهو أقل مستوى منذ 29 شهرا، تحديدا منذ شهر فبراير من عام 2021، عندما تمت إضافة 473 ألف وظيفة.ويمثل ها الرقم الإجمالي انخفاضا حادا مقارنة بما كان عليه في الأوقات السابقة من هذا العام، حيث تمت إضافة ما بين 300 ألف إلى 400 ألف وظيفة شهريا، مع تراجع النمو للشهر الرابع على التوالي. وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 0.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 63.2% في يوليو، مع ارتفاع معدل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بنسبة 0.5% على أساس سنوي إلى 69.6% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة. وارتفع عدد العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بحوالي 298 ألفا، بينما انخفض عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 138 ألفا على أساس سنوي في يوليو، وهو الشهر التاسع على التوالي من الانخفاض لتلك الفئة العمرية.وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.7% الشهر الماضي، وهو أقل مستوى منذ أن بدأت كوريا في تجميع البيانات ذات الصلة في يونيو 1999.