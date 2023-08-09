الولايات المتحدة تكرر دعواتها إلى التنفيذ الصادق للعقوبات ضد كوريا الشمالية

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كررت وزارة الخارجية الأمريكية دعواتها للمجتمع الدولي لفرض العقوبات بأمانة على كوريا الشمالية.ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميللر" هذه الدعوة خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الأمن الدولي.وقال "ميللر" إن الولايات المتحدة ستطبق العقوبات الحالية بشكل كامل، وأضاف أنه لن يعلق على أي إجراءات مستقبلية محتملة.وفيما يتعلق بالعقوبات المحتملة ضد الصين لمساعدتها كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات، رفض المتحدث الأمريكي أيضا التطرق إلى أي "إجراءات حول العقوبات المستقبلية المحتملة".يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد حافظت على دعوتها للحوار مع بيونغ يانغ وظلت تدين بشكل متكرر في الوقت نفسه، الأعمال التصعيدية والاستفزازات الصاروخية من قبل كوريا الشمالية.