الحكومة الكورية توسع قطاع الحيوانات الأليفة إلى 15 تريليون وون بحلول عام 2027

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تخطط الحكومة الكورية لتوسيع حجم الصناعات ذات الصلة بالحيوانات الأليفة إلى 15 تريليون وون، أي ما يعادل أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2027.وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية عن هذه الخطة خلال اجتماع للوزارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية، اليوم الاربعاء. وتخطط الوزارة لمضاعفة حجم قطاع الحيوانات الأليفة من ثمانية تريليونات وون في العام الماضي إلى 15 تريليون وون بحلول عام 2027، وزيادة صادرات أغذية الحيوانات الأليفة بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 149 مليون دولار في العام الماضي إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2027.كما تخطط الوزارة لزيادة عدد الشركات المرتبطة بالحيوانات الأليفة، والتي تتجاوز قيمتها 100 مليار وون، من سبع شركات إلى 15 شركة خلال هذه الفترة، مع تعزيز قطاع الحيوانات الأليفة بشكل عام، بما في ذلك الأغذية والخدمات العلاجية والعناية والدفن والتأمين.ولتحقيق هذه الغاية، قررت الوزارة تقديم الدعم بنشاط في المجالات الأربعة الرئيسية المتمثلة في أغذية الحيوانات الأليفة، والرعاية الصحية للحيوانات الأليفة، وخدمات الحيوانات الأليفة، وتكنولوجيا الحيوانات الأليفة.