كوريا والإكوادور تبحثان تعزيز التعاون في مجال سلاسل التوريد

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أجرى وزير التجارة الكوري "آن دوك كون" اليوم الأربعاء محادثاتٍ افتراضية عبر الفيديو مع وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والمصايد الإكوادوري "دانيل ريكاردا توما".وقد بحث الوزيران القضايا المتعلقة بسبل إحراز تقدم في المفاوضات لتوقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادلا الآراء حول توسيع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال سلاسل التوريد.وكان الوزير الإكوادوري "توما" الذي تولى منصبه يوم الثالث من أغسطس، قد قام بزيارة لكوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي برئاسة وفد حكومي للمشاركة في الجولة التاسعة من مفاوضات توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي.واتفق الوزيران على الانتهاء من المفاوضات المتبقية في أقرب وقت ممكن.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الاتفاقية ستسهم في تنويع مصادر استيراد الطاقة وضمان الاستقرار في سلسلة توريد الطاقة والمصادر المعدنية لكوريا الجنوبية بسبب توفر النفط الخام والذهب والفضة والنحاس والزنك في الإكوادور.