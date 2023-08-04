99.2 % من الكوريين لديهم أجسام مضادة لكورونا

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طبقا لنتائج مسح أجراه معهد أبحاث الصحة الوطنية التابع للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الفترة من يوم السابع والعشرين من مارس وحتى الخامس عشر من أبريل الماضي على 9,798 من المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 5 أعوام، بلغت نسبة الكوريين الذين لديهم أجسام مضادة لكورونا من خلال العدوى الطبيعية وتطعيم اللقاحات 99.2%.وأشار التقرير إلى أن نسبة الكوريين الذين أصبح لديهم أجسام مضادة لكورونا من خلال العدوى الطبيعية بلغت 78,6%، وهو ما يعنى أن 8 من 10 كوريين قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.وتقدر نسبة المصابين المخفيين، أي الذين أصيبوا بالفيروس، لكن لم يتم تأكيد إصابتهم ولم يتم تضمينهم في عدد المصابين بـ19.1%.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن قوة المناعة تنخفض مع مرور الوقت، وأن خطر إعادة العدوى يظل قائما.