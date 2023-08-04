الرئيس يون يعود للعمل بعد إجازة صيفية

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عاد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء إلى عمله بعد قضاء إجازة صيفية استغرقت أسبوعًا.وبدأ الرئيس "يون" يومه الرسمي الأول بعد عودته من الإجازة بالتحقق من وضع إعصار "خانون"، حيث يخضع المسؤولون ذوو الصلة في المكتب الرئاسي لنظام العمل على مدار 24 ساعة.كما تدرس الحكومة إمكانية أن يكون الرئيس "يون" خاضعا للاستعداد لحالة الطوارئ.وفي اليوم الأخير من إجازته الصيفية، دعا الرئيس "يون" أمس الثلاثاء الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتبادل المعلومات عن الإعصار بشكل سريع، كي لا تتكرر الأخطاء الماضية في مواجهة الكوارث.كما طالبها ببذل كل ما في وسعها لحماية سلامة المشاركين في المخيم الكشفي العالمي حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بذكريات جميلة.وقد تبين أن الحكومة ليست لديها أي خطة لإجراء تفتيش على سوء الاستعدادات للمخيم حتى انتهاء المخيم، بالرغم من أن هناك آراء تقول بضرورة التفتيش.