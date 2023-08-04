وزارة العدل تراجع قائمة للعفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال

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بدأت وزارة العدل مراجعة قائمة لمرشحي العفو الخاص الذي سيصدره الرئيس الكوري "يون صوك يول" بمناسبة عيد الاستقلال.وفي هذا السياق، عقدت وزارة العدل اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس مراجعة العفو لاختيار الذين سيكونون ضمن قائمة للعفو الخاص واستعادة الحقوق.ويتكون المجلس من 9 أعضاء، منهم 4 أعضاء من وزارة العدل، و5 أعضاء مفوضين من الأساتذة والمحامين.وسيقوم مجلس بمراجعة العفو باختيار المرشحين للعفو الخاص واستعادة الحقوق، وتقديم تقرير بشأن المرشحين للرئيس "يون"، ليتم تحديد القائمة النهائية بهذا الشأن بموافقة مجلس الوزراء.ومن المتوقع أن تضم القائمة عددا من رجال الأعمال الذين تم سجنهم بالتهم بالرشوة ضمن فضيحة استغلال النفوذ للرئيسية السابقة "بارك كون هيه"، بمن فيهم "تشيه جي سونغ" الرئيس السابق لمكتب الاستراتيجية المستقبلية لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و"جانغ تشونغ كيل" نائبه السابق.ومن بين المرشحين السياسيين المحتمل إدراجهم على القائمة، "آن جونغ بوم" المساعد الرئاسي السابق لشؤون تنسيق السياسات، و"كيم جونغ" نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة السابق.