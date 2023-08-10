الشرطة تخلص إلى أن مرتكب جريمة الطعن العشوائي في بوندانغ مصاب بالبارانويا

Photo : YONHAP News

خلصت الشرطة إلى أن مرتكب جريمة الطعن العشوائي "تشيه وون جونغ" في منطقة "بوندانغ" في "سيونغنام" بمقاطعة "كيونغ كي" يوم الخميس الماضي مصاب بالبارانويا، وأن مرضه النفسي هو الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة.وأعلن فريق شرطة "كيونغ كي نامبو" الإقليمي، الذي يتعامل مع قضية "تشيه"، أمس الأربعاء نتائج تحقيقه في الحادث الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.وخلص فريق التحقيق إلى أن "تشيه" ارتكب تلك الجريمة بسبب البارانويا، مشيرا إلى أن الشاب البالغ من العمر 22 عاما قد تم تشخيصه باضطراب الشخصية الفصامية في عام 2020، لكنه لم يتلق علاجا طبيا لهذه الحالة في السنوات الثلاث الماضية.ويقال إن "تشيه" أصر على شهادته الأولية بأنه ارتكب الجريمة لقتل الشخص الذي ينتمي إلى منظمة كانت تلاحقه لإلحاق الضرر به. وبتلك الجريمة، أراد أن يبلغ العالم بالمنظمة المذكورة.وخلصت الشرطة أيضا إلى أنه من غير المرجح أن يكون "تشيه" قد تأثر بهجوم الطعن الذي وقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق "شيليم" في منطقة "غواناك" بسيئول في 21 يوليو، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد أيضا وإصابة ثلاثة آخرين.تخطط الشرطة لتسليم "تشوي" للنيابة اليوم الخميس بتهمة القتل والشروع في القتل.