استبعاد المديرين التنفيذيين السابقين في شركة سامسونغ من العفو الرئاسي ليوم التحرير

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تم استبعاد شخصيتين من مجتمع الأعمال المدانين بتهم الرشوة المرتبطة بفضيحة استغلال النفوذ لإدارة "بارك كون هيه" من العفو الرئاسي الخاص المقرر منحه في وقت قريب من يوم التحرير في الأسبوع المقبل.ووفقا لمصادر في الأوساط السياسية والقانونية، عقدت لجنة مداولات العفو بوزارة العدل اجتماعا أمس الأربعاء استمر من الساعة 10 صباحا حتى 4:30 مساء، وقررت استبعاد الرئيس السابق لمكتب الاستراتيجية المستقبلية لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات، والذي تم حله الآن، "تشيه غي سونغ" ونائبه السابق "تشانغ تشونغ كي".وقد حُكم عليهما بالسجن لمدة عامين ونصف من قبل المحكمة العليا في عام 2021، وتم إطلاق سراحهما بإفراج مشروط في مارس 2022.ويُعتقد أن لجنة المراجعة قد استبعدتهما بالنظر إلى أنهما يخضعان للمحاكمة في قضية أخرى تتعلق بالاندماج المتنازع عليه لشركة "سامسونغ سي آند تي" وشركة "تشي إيل" للصناعات.ومن ناحية أخرى، شملت القائمة "كيم تيه وو"، الرئيس السابق لمنطقة "كانغ سيو" في سيئول. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين في مايو من هذا العام، بعد الكشف عن مخالفات في وحدة تفتيش خاصة تابعة لمكتب الرئاسة السابق.وكان الحزب الحاكم قد دعا إلى العفو عن "كيم"، حيث كشف بلاغه عن فساد في حكومة "مون جيه إين".وسيقدم وزير العدل "هان دونغ هون" قائمة المرشحين للعفو وإعادة التوظيف إلى الرئيس "يون صوك يول" قريبا، وبعد ذلك سيتم الانتهاء منها من خلال موافقة مجلس الوزراء.